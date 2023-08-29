В Киеве рассказали о планах произвести и закупить 200 тысяч дронов УНИАН: Киев намерен произвести и закупить 200 тысяч беспилотников до 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины планируют организовать производство или закупить за этот год до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов разных моделей, передает УНИАН со ссылкой на главу Государственной службы специальной связи Украины Юрия Щиголя. Он добавил, что правительство уже заключило контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников.

Когда мы начинали этот проект, мы ставили задание [произвести и закупить] около 200 тыс. дронов, — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые атаковали воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области картонными дронами-камикадзе SYPAQ. Они состоят из пропитанной воском бумаги, резинки и двигателя. Украина получает такие беспилотники от Австралии только для гуманитарных миссий. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Во время атаки на Курскую область не все дроны были боевыми, часть из них использовалась для отвлечения солдат на местах. Основной проблемой таких БПЛА, сообщает Mash, является их невидимость для радаров, поэтому сбить их возможно только с помощью глушилок GPS-сигнала и пулеметами с прицелами ночного видения.