Стало известно о гибели итальянца, воевавшего на стороне Киева Messaggero: в районе Харькова погиб итальянец Бенджамин Джорджо Галли, воевавший на стороне ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наемник из Италии, примкнувший к ВСУ, погиб в районе Харькова во время выполнения задач Иностранного легиона Украины, пишет il Messaggero. Отмечается, что погибшим оказался 27-летний Бенджамин Джорджо Галли. О гибели бойца сообщил его отец.

Галли попал на территорию Украины, перебравшись из Нидерландов в Польшу, а уже оттуда он отправился в Киев.

В издании Varesenoi написали, что Галли находился на территории Украины с весны.

6 июня Bild сообщил, что немецкий боевик по прозвищу Танк убит на Украине. Издание также приводит слова сослуживца погибшего о том, что их часть располагалась на востоке Украины близ Харькова. Он рассказал, что места дислокации иностранных наемников регулярно просматривали российские дроны.

Ранее во время боев в Харьковской области погибли еще четверо бойцов Иностранного легиона Украины, сообщил пресс-секретарь объединения Дамьен Магру. Он подчеркнул, что память о них будет жить в легионе, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «сердцах украинского народа».