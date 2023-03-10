Стало известно, кто устроил стрельбу в Гамбурге Стрельбу в Гамбурге устроил бывший член религиозной общины «Свидетели Иеговы»

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

В Гамбурге в результате стрельбы в центре «Свидетелей Иеговы» погибли минимум семь человек

Стрельбу в центре «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в немецком Гамбурге устроил бывший член этой организации, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в местной полиции. Преступник действовал в одиночку, власти квалифицируют произошедшее как серийное убийство.

По сведениям издания, злоумышленнику от 30 до 40 лет, в списках экстремистов он не числился, ранее проблем с законом не имел. В здание религиозной организации, где проходила служба, мужчина проник силой. В помещении находились около 50 человек. Огонь по ним нападавший вел из пистолета. Полиция пока не установила, на законных ли основаниях принадлежало оружие злоумышленнику.

Стрельба в Гамбурге произошла накануне вечером. По последним данным, погибли семь человек, пострадали еще 24, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «жестоким актом насилия».