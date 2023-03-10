Число погибших в результате стрельбы в Гамбурге выросло до семи

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По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ) в немецком Гамбурге. Об этом сообщает газета Bild. Ранее речь шла о шести жертвах происшествия.

Инцидент произошел 9 марта в районе Альтерсдорф около 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Сегодня <...> один или несколько неизвестных открыли огонь по людям в церкви, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители призвали граждан избегать места ЧП, жителям близлежащих домов рекомендовано не покидать дома.

В свою очередь газета Hamburger Morgenpost сообщила о не менее чем 24 пострадавших. Состояние семи человек оценивается как тяжелое.

По информации DPA, в настоящее время спасатели выносят пострадавших из здания.

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла вечером 9 марта на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива. Три человека пострадали. Нападавший был убит. Им оказался 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа. Он являлся палестинцем из деревни Наалин на Западном берегу, имел связи с радикальным движением