Шесть человек погибли при стрельбе в Гамбурге

Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Несколько получили ранения. Об этом сообщает издание Hamburger Morgenpost. По данным издания, инцидент произошел около 21:00 по местному времени (23:00 мск) в районе Альстердорф.

В Альстердорфе в четверг вечером, около 21.00 по местному времени, произошло немыслимое кровопролитие. Минимум шесть человек погибло, много в том числе тяжело раненых, — говорится в сообщении.

Отмечается, что открывшим стрельбу злоумышленикам удалось скрыться с места происшествия. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Уточняется, что инцидент произошел у центра Свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация).

На месте трагедии находятся спасатели и полиция.

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла вечером 9 марта на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива. Три человека пострадали. По предварительным данным, огонь открыли два человека. В результате один из них был убит на месте, второму удалось скрыться.