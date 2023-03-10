Стало известно, кто устроил стрельбу в Тель-Авиве Ynet: устроившим стрельбу в Тель-Авиве оказался 23-летний житель Западного берега

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стрельбу в Тель-Авиве вечером 9 марта устроил 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа. Он являлся палестинцем из деревни Наалин на Западном берегу, имел связи с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным портала, подозреваемый ранее отбыл два тюремных срока в Израиле.

В свою очередь Двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что военные уже направляются в Наалин для проведения оперативных действий.

Стрельба произошла вечером 9 марта в центре Тель-Авива. В результате три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. При этом нападавший был застрелен.

Правоохранительные органы и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвали произошедшее террористическим актом.

Ранее теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения. По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь.