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07 июля 2025 в 15:24

Стало известно, когда ВСУ могут попасть в огневое кольцо под Купянском

Военэксперт Кнутов: Купянск может попасть в окружение через несколько недель

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут оказаться в огневом кольце под Купянском через несколько недель, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российские войска уже подошли к городу с северо-востока, а продвижение с юга на север приведет к полной изоляции украинских сил.

Если мы говорим о Купянске, то наши войска подошли к городу с северо-востока. Они практически находятся на окраинах, но еще нужно продвинуться с юга на север. Там тоже идут тяжелые бои. Продвижение происходит, но, может быть, не такое быстрое, как нам хотелось бы. Сколько это времени займет — сказать сложно, но я думаю, все-таки несколько недель на это уйдет. Тогда Купянск окажется в огневом кольце, — пояснил Кнутов.

Он уточнил, что после завершения окружения снабжение ВСУ в районе Купянска будет полностью заблокировано. По его словам, это приведет к невозможности ротации войск и серьезным проблемам с доставкой боеприпасов, что в итоге вынудит ВСУ либо оставить город, либо понести значительные потери.

Сейчас уже снабжение Купянска для Украины затруднено, но при взятии города в огневое кольцо можно будет говорить о полной изоляции района боевых действий и окружении города. В результате это приведет к тому, что ротация ВСУ будет сведена почти к нулю, доставка боеприпасов резко осложнится. За счет изматывания и обескровливания противника город будет либо взят, либо ВСУ вынуждены будут уйти из него под огнем наших войск. Поэтому те планы, которые есть у командования, на мой взгляд, выполняются достаточно планомерно, — резюмировал Кнутов.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ, занявшим Соболевку, остается пройти всего несколько километров до Купянска. По его словам, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника и берут в окружение купянскую группировку, ситуация для которой критическая.

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Украина
Купянск
ВСУ
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