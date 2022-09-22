Стало известно, когда объявят первые итоги референдума в Запорожье Избирком Запорожья: первые итоги референдума появятся 28 сентября

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области о вхождении в состав России объявят 28 сентября, сообщает избирком, передает РИА Новости. Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области объявят 28 сентября, — сообщили в избиркоме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что о референдумах говорилось и раньше, поэтому ничего нового в связи с их официальным объявлением не случилось. Зеленский добавил, что позиции Киева «хорошо известны».

Военный писатель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что волеизъявление граждан в пользу РФ послужит правовой основой для изменения статуса специальной военной операции на Украине. По его словам, может произойти «переключение на полноценные боевые действия».