Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» Вице-премьер Хуснуллин: завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Металлургический комбинат «Азовсталь»

Пострадавший в ходе военных действий завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РБК. Он подчеркнул, что все рабочие места будут сохранены. По его словам, соответствующий проект находится на стадии доработки.

Мы не видим восстановление [«Азовстали»] в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем, — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что уже в этом году инфраструктура Мариуполя будет подготовлена для 212 тысяч человек, а к 2025 году в городе будет обеспечено проживание 350 тысяч граждан.

В этом году мы видим задачу обеспечения 212 тысяч [человек], к 2025 году мы видим уже 350 тысяч, т. е. вся инфраструктура города должна быть готова на 350 тысяч. А уже к 2030 году — на 450 тысяч, к 2035-му — на 500, — заключил он.

Ранее председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя потребуется от трех до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьезные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозного.