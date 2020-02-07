https://static.news.ru/photo/8343dd1c-4987-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Эдоардо Мопелли Моцци и принцесса Беатрис Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис 29 мая планирует выйти замуж за владельца строительной компании Эдоардо Мопелли Моцци. Предполагается, что 31-летняя принцесса и 36-летний миллионер устроят свадебный приём в Букингемском дворце, где уже проходило торжество по случаю свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Стало известно, что свадьба Беатрис будет менее публичной, чем у принцев Гарри и Уильяма. Многие во дворце уверены, что её вообще необходимо перенести, пока не утихнет эхо скандала, в который был вовлечён её отец, принц Эндрю. В прошлом году он признался в дружбе с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле людьми и педофилии, сообщает StarHit.

Как писал NEWS.ru, Эдоардо Мапелли Моцци в сентябре 2019 года сделал предложение британской принцессе Беатрис. Пара обручилась в Италии. Жених преподнёс своей возлюбленной кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. О романе Беатрис и Мапелли Моцци заговорили в ноябре 2018-го, когда они открыто появились на публике, держась за руки. В 2016-м принцесса рассталась с предыдущим возлюбленным Дейвом Кларком после 10 лет отношений. Её нынешний жених ранее состоял в браке и воспитывает двухлетнего сына. Королева Елизавета II одобряет выбор последней незамужней принцессы.