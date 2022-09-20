Стала известна дата проведения референдума в ЛНР Глава Народного совета ЛНР Мирошниченко: референдум о присоединении к России пройдет с 23 по 27 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Референдум о присоединении ЛНР к России пройдет с 23 по 27 сентября, заявил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко, сообщает ТАСС. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о референдуме 20 сентября.

Народный совет постановляет <...> определить днями голосования на референдуме 23 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года, — заявил Мирошниченко.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Дума поддержит жителей Донбасса, если местное население выскажется за вступление в состав России. По его словам, последнее слово остается за самими жителями ДНР и ЛНР. Если их волеизъявление будет направлено на то, чтобы стать частью русского мира, то Россия их поддержит, отметил Володин.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат ДНР и ЛНР. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.