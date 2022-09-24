Стали известны цифры по явкам на референдум в ЛНР, Запорожье и Херсонщине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Явка на референдумах о вхождении в состав России в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по окончании второго дня голосования превысила 30%, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК регионов. Явка избирателей в ЛНР по итогам двух дней составила 45,86%, в Херсонской области — 31,79%, Запорожской области — 35,54%.

На данный момент представители ДНР еще не предоставили статистику по явке, однако, по словам главы региона Дениса Пушилина, по итогам второго дня референдума в частично признанной республике ожидается хороший результат по явке.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок, для беженцев также открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.