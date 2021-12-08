Стал известен главный просчёт США на Украине

Вашингтон не заинтересован в развитии Украины. Страна необходима только в качестве инструмента для «сдерживания» России. Подобный подход является главной проблемой политики Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом в материале для журнала The National Interest написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

Автор отмечает, что сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики нацбезопасности США. Но связано это исключительно со стремлением «не допустить воссоздания СССР».

Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времён холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США, — подчеркнул Петро.

По словам политолога, США безразличны и даже враждебны к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества, в результате Вашингтон принял такую позицию, которую мало кто из американцев поддержал бы, если бы понял, в чём её суть.

Ранее в Белом доме сообщили, что в настоящее время США ведут работу по урегулированию дипломатическим путём ситуации, сложившейся вокруг России и Украины, дабы не допустить её эскалации.