Спикер Верховной рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

https://static.news.ru/photo/13e7920c-acdd-11e9-a807-fa163e074e61_660.jpg Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Утверждённые президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против граждан Украины раскритиковал спикер Верховной рады, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. О своём недовольстве он заявил в интервью «Цензору.нет».

Разумков объяснил , что его недовольство вызвано в первую очередь тем фактом, что новые санкции распространяются на десятерых граждан Украины. По мнению спикера, если речь идёт об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах страны, нарушивших законы или работающих против государства, тут надо применять не санкции.

Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины, — подчеркнул спикер Верховной рады.

Парламентарий убеждён, что применение санкций обосновано только в отношении граждан других государств, до которых не может дотянуться национальное правосудие.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан страны, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.

Этот же указ ввёл санкции против Россотрудничества и десяти российских компаний. Об этом писал NEWS.ru.