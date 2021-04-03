Спикер Верховной рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Утверждённые президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против граждан Украины раскритиковал спикер Верховной рады, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. О своём недовольстве он заявил в интервью «Цензору.нет».
Разумков
Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины, — подчеркнул спикер Верховной рады.
Парламентарий убеждён, что применение санкций обосновано только в отношении граждан других государств, до которых не может дотянуться национальное правосудие.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан страны, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.
Этот же указ ввёл санкции против Россотрудничества и десяти российских компаний. Об этом писал NEWS.ru.