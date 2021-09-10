Спикер Верховной рады Разумков заразился COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус. Для политика это оказалось неожиданностью. Он готовился пойти на массовое мероприятие. Об этом депутат рассказал в Facebook.

Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня, — написал Разумков.

Спикеру Рады пришлось самоизолироваться. Но при этом он намерен принять участие в Ялтинской европейской стратегии в режиме онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом осенью 2020 года. Кроме того, та же болезнь была диагностирована у главы его офиса Андрея Ермака. Они успешно прошли лечение в больнице «Феофания» в Киеве. Однако украинскому лидеру пришлось ответить на слухи о том, что на его лечение из бюджета уходят миллионы гривен.

Ранее в США три сенатора, ранее вакцинированные от коронавируса, сообщили о выявлении у них COVID-19. 77-летний независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным, несмотря на принимаемые меры предосторожности и вакцинацию.