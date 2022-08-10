Спикер Рады предложил россиянам отдыхать в «Зажопинске» и «Мухосранске» Спикер Рады предложил россиянам отдыхать в «Зажопинске» и «Мухосранске», если им перестанут выдавать визы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поддержал предложение премьера Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать визы россиянам. Пресс-служба парламента опубликовало заявление политика о том, что РФ вернулась в СССР и теперь ее граждане могут наслаждаться видами «Мухосранска» и восходом в «Зажопинске», а не поездкой в Европу.

Добро пожаловать в СССР, вы ведь этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-*******, — сказал Стефанчук.

Председатель Рады подчеркнул, что не стоит дожидаться коллективного «да», чтобы отказать в выдаче виз россиянам. По его словам, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды и Бельгия, «не колеблясь» вводят ограничения и показывают жителям РФ, что «в Европе им не рады».

Стефанчук считает, что после такого шага россияне не смогут приезжать в столицы государств, чтобы провести отпуск и «наслаждаться благами, к которым они не приложили ничего», а также «нести свою пропаганду и восхвалять свой образ жизни».

В заключение своего выступления спикер сообщил, что в конце августа главы МИД стран ЕС соберутся и обсудят запрет виз для россиян на общеевропейском уровне. По мнению Стефанчука, это будет «кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение».

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала посещение Евросоюза привилегией, а не «правом человека». По мнению политика, несмотря на отсутствующее авиасообщение с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам, что создает проблемы для соседей России.