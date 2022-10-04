Spiegel: США для Украины следят за российскими военными Разведчик Остин: США для Украины следят за российскими позициями

Фото: Laura Farr/AdMedia/Global Look Press

Пентагон

Эксперт-разведчик Грег Остин заявил, что Пентагон следит за позициями российских военных и передает эту информацию Киеву. США помогают Украине разведданными, но избегают прямого военного вмешательства в конфликт, отметил он в беседе со Spiegel.

Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине, — рассказал разведчик.

Он добавил, что кроме Вашингтона секретной информацией с Украиной также делятся в странах Прибалтики, в Польше и Великобритании.

Ранее стало известно, что Федеральная разведывательная служба Германии передает Киеву данные о передвижении Вооруженных сил РФ на территории Украины, сообщила немецкая газета Die Zeit. Предоставляемые геоданные, по информации издания, помогают ВСУ в планировании операций на юге страны.