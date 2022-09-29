Германия предоставляет Украине разведданные о передвижении ВС РФ Die Zeit: Германия предоставляет Украине разведданные о передвижении российских военных

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Федеральная разведывательная служба Германии передает Киеву данные о передвижении Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на территории Украины, пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники. Предоставляемые геоданные, по информации издания, помогают ВСУ в планировании своих операций на юге страны. В материале отмечается, что с помощью этих данных украинская сторона может оценить боеспособность и моральный дух российских подразделений.

Правительство Германии не только поставляет Украине военную технику, но и полезную разведывательную информацию. Результаты анализа и разведки, включая геоданные, могут быть включены в военное планирование, — сказано в публикации.

Разведданные включают в себя спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и звонки.

Россия предостерегает США и Британию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте, заявил ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, поддержка Киева странами Запада приравнивается к фактическому участию в конфликте.