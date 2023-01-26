Создатели фильма «Достучаться до небес» отказались работать в России Тиль Швайгер и режиссер Томас Ян отказались от работы над российско-немецким фильмом «Шпион»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Тиль Швайгер

Немецкий актер Тиль Швайгер и режиссер Томас Ян отказались от участия в совместном фильме Германии и России «Шпион», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя кинокомпании N Films. По сведениям интернет-издания, в Германии негативно отреагировали на желание немецких кинематографистов работать с российскими коллегами, на них началось давление прессы.

«Газета.Ru» отмечает, что Ян потребовал удалить упоминание своего имени из всех источников, связанных с фильмом. Режиссер подчеркнул, что если этого не произойдет, он обратится в суд. Швайгер, по словам представителя N Films, не выходит на связь, отказывается общаться с командой фильма и прессой.

В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией, — сообщил продюсер фильма.

В России Швайгер и Ян широко известны по работе в фильме «Достучаться до небес» 1997 года. Ян выступил режиссером картины, Швайгер сыграл главную роль, а также был продюсером ленты.

В 2020 году Швайгер критиковал Вашингтон за желание помешать сближению Берлина и Москвы. Он пояснил, что президенты в США, независимо от того, являются они демократами или республиканцами, руководствуются единым принципом. По словам актера, Вашингтон всегда стремится играть главенствующую роль, учитывая в первую очередь собственные интересы.