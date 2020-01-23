https://static.news.ru/photo/d3ac600e-3e73-11ea-9658-fa163e074e61_660.jpg Тиль Швайгер Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Немецкий актёр Тиль Швайгер раскритиковал Вашингтон за желание помешать сближению Берлина и Москвы. Он пояснил, что президенты в США, независимо от того, являются они демократами или республиканцами, руководствуются единым принципом.

У них всегда был принцип: мы должны помешать сближению Германии и России, — рассказал Швайгер в эфире телеканала ZDF.

По словам актёра, Вашингтон всегда стремится играть главенствующую роль, учитывая, в первую очередь, свои собственные интересы.

Ранее NEWS.ru писал, что Тиль Швайгер высмеял главу Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, противопоставив её министрам обороны России и США Сергею Шойгу и Марку Эсперу. Ироничный коллаж актёр опубликовал в Instagram. Шойгу и Эспер там выглядят официально, а Крамп-Карренбауэр изображена поющей домохозяйкой со шваброй в руках. Фотография женщины была сделана во время участия в карнавале.