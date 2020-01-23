Немецкий актёр Тиль Швайгер раскритиковал Вашингтон за желание помешать сближению Берлина и Москвы. Он пояснил, что президенты в США, независимо от того, являются они демократами или республиканцами, руководствуются единым принципом.
У них всегда был принцип: мы должны помешать сближению Германии и России, — рассказал Швайгер в эфире телеканала ZDF.
По словам актёра, Вашингтон всегда стремится играть главенствующую роль, учитывая, в первую очередь, свои собственные интересы.
Ранее NEWS.ru писал, что Тиль Швайгер высмеял главу Министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, противопоставив её министрам обороны России и США Сергею Шойгу и Марку Эсперу. Ироничный коллаж актёр опубликовал в Instagram. Шойгу и Эспер там выглядят официально, а Крамп-Карренбауэр изображена поющей домохозяйкой со шваброй в руках. Фотография женщины была сделана во время участия в карнавале.