https://static.news.ru/photo/1a2888e4-50f0-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бирюков Фото: yuri.biriukov/facebook.com

Помощник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков прокомментировал предложение действующего украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с представителями ОБСЕ и самопровозглашенных республик. Он считает, что это неверное решение.

По его мнению, это означает, что Киев перестал говорить о разоружении и едином государстве. Об этом он написал в Facebook.

Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами (сепаратистами — представителями непризнанных ДНР и ЛНР. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули. В патрулировании должны принимать участие представители непризнанных ДНР и ЛНР, а также сотрудники ОБСЕ.