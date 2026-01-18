Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника В Днепропетровске сотрудники ТЦК похитили православного священника

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали клирика Свято-Духовского монастыря канонической УПЦ Андрея Ильмана, сообщает телеканал «Первый казацкий». По его информации, священнослужителя похитили рядом с его домом, когда он направлялся на богослужение.

В настоящее время отца Андрея удерживают в распределительном пункте для последующей отправки на фронт. Случай с Ильманом не единичный: депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял о принудительной мобилизации еще пятерых священников УПЦ.

Ранее украинские силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической УПЦ около его собственного дома. О его задержании и примененном к пономарю насилию рассказал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир. Местонахождение мужчины неизвестно.

В декабре сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.