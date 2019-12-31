https://static.news.ru/photo/82b858f8-2c8d-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg

Примерно 400 тысяч человек смотрели новогоднее световое и пиротехническое шоу в верхней части Елисейских Полей в Париже. Об этом сообщили в местной префектуре полиции.

В прошлом году посетителей было всего 250–300 тысяч, в этот раз правоохранительные органы рассчитывали на такое же число гостей, передаёт BFM.

Вход на улицу был ограничен: полицейские установили пункты досмотра, на которых проверяли наличие запрещённых предметов или светоотражающих жилетов. Мероприятия «жёлтых жилетов» на главной улице французской столицы были запрещены.

Ранее NEWS.ru писал, что в новогодних гуляньях в Москве приняли участие почти 2,7 млн человек, из них 1,1 млн отдыхали в центре столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.