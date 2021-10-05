Сотни нелегалов сбежали из миграционных центров в Литве

Свыше 700 иностранцев-нелегалов сбежали из миграционных центров в Литве. Сотрудникам полиции удалось задержать около полутора сотен из них, сообщает Delfi со ссылкой на МВД республики.

Чаще всего мигранты самовольно покидали лагеря в Пабраде и Рукле. В ведомстве пообещали усилить их охрану, чтобы предотвратить дальнейшие попытки побега.

По словам задержанных нелегалов, уйти из миграционных центров их заставили опасения в том, что им откажут в предоставлении убежища, и страх перед депортацией. Кроме того, они жаловались на плохие условия жизни.

Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза начался во второй половине мая. Сотни нелегалов из ближневосточных и африканских стран пытаются из Белоруссии попасть в страны Балтии и Польшу с целью получения убежища. В ЕС обвиняют в происходящем Минск и лично белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что мигранты в Литве жаловались на действия силовиков при прохождении интервью на получение убежища. По их словам, те используют различные методы, чтобы заставить иностранцев уехать домой, вплоть до предложений €300 за выезд из страны и угроз депортировать силой.

Один из бывших сотрудников МВД Литвы частично подтвердил слова мигрантов. Он пояснил, что основной целью интервью было любым способом избавиться от нелегалов.