Мигранты в Литве рассказали об угрозах от силовиков во время интервью

Мигранты в Литве рассказали о том, как им угрожают силовики, проводящие с ними интервью для получения убежища на территории страны. По словам очевидцев, правоохранители всеми возможными методами пытаются заставить их уехать домой. Об этом сообщает литовский портал LRT.

Сотрудники миграционного департамента сказали во время интервью, что Литва похожа на Беларусь, многие здесь расисты. Они сказали, что у вас есть два варианта: либо вы уезжаете добровольно, либо мы депортируем вас силой, — призналась одна из мигрантов, Эдги из Камеруна.

Также очевидцы рассказали о том, что литовские силовики дают им документы на подписание, в которых беженцы должны согласиться с депортацией или предлагают €300 за то, чтобы они вернулись домой. Уволившийся сотрудник литовского ведомства частично подтвердил слова мигрантов: он сообщил, что основной целью интервью было любым возможным способом «избавиться от них(мигрантов.— NEWS.ru)». Также он добавил, что по результатам беседы, опираясь на ключевые слова, которые беженцы не знали, он должен был решить, зарегистрировать мигранта как «просителя убежища» или как «нелегала».

Ранее Латвия попросила помощи у Польши в сдерживании наплыва мигрантов со стороны Белоруссии. Варшава направила в Вильнюс своих полицейских в качестве поддержки.