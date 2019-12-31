204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб.
Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое,
Погибший упал с обрыва в области Марке. Он хотел потушить пожар, возникший из-за пиротехники, но не рассчитал свои силы.
Эта новогодняя ночь стала самой травмоопасной в стране за последние шесть лет.
Как писал NEWS.ru, накануне Нового года неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.
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