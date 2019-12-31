https://static.news.ru/photo/29b60be0-2cc1-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб.

Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое, передаёт РИА Новости. По данным МВД страны, главной причиной получения повреждений стали петарды.

Погибший упал с обрыва в области Марке. Он хотел потушить пожар, возникший из-за пиротехники, но не рассчитал свои силы.

Эта новогодняя ночь стала самой травмоопасной в стране за последние шесть лет.

Как писал NEWS.ru, накануне Нового года неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.