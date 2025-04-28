Солидная часть Европы осталась без электричества Жители Испании, Португалии и Андорры остались без электричества

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Португалии, Испании и Андорры остались без электричества, сообщает El Mundo. Люди жалуются на масштабное отключение света на всем Пиренейском полуострове и в ряде районов Франции.

Отключение электроэнергии затронуло всю Испанию. По всей видимости, также пострадали некоторые районы Португалии и Франции, — говорится в сообщении.

Местные жители испытывают сложности с доступом к мобильному интернету и Wi-Fi, в домах, магазинах и на предприятиях нет света. Не работают лифты и светофоры. В Лиссабоне «встало» метро. В Мадриде приостановлен матч теннисного турнира Madrid Open. В Валенсии приостановлено движение высокоскоростных поездов.

Отключение произошло около 12:30 (13:30 по московскому времени). Причины масштабного блэкаута не раскрываются. Оператор энергосистемы Red Electrica сообщил, что работает над восстановлением электроснабжения совместно с распределительными компаниями.

Массовые отключения электричества в ночь на 9 апреля произошли в Грузии. Почти 20 городов, в том числе крупнейшие по численности населения Тбилиси, Кутаиси и Батуми, погрузились во тьму. В столичной электрораспределительной компании «Телмико» сообщили, что отключение света в городах Грузии произошло из-за крупной аварии.