«Согласие на предательство»: сербский политолог о плане ЕС по Косово Сербский политолог Гайич назвал предательством возможное согласие Белграда на план ЕС по Косово

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Признание Белградом независимости Косово будет расцениваться народом Сербии как предательство, заявил NEWS.ru cербский политолог Стеван Гайич. По его словам, президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Ивица Дачич начали вести себя «как напуганные животные», поскольку решение согласиться на реализацию плана ЕС превратит их в преступников в глазах граждан.

Президент Сербии Вучич и министр иностранных дел Дачич уже дали свое согласие на фактически предательство. <...> И если они согласятся на ультиматум [Евросоюза], они станут преступниками со статьей без срока давности. И рассчитывать они смогут только на побег. Так как народ не будет молча смотреть на происходящее, — заявил Гайич.

Ранее руководитель Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович заявила, что Вучич добивается от США амнистии для себя, своей семьи и своего окружения в обмен на согласие на предложение стран Запада по решению косовского вопроса. В ответ на это глава Сербии заявил, что не пойдет на признание Косово и остается в Сербии вместе со своей семьей, чтобы защищать сограждан.

Также сообщалось, что внеочередная сессия в парламенте Сербии по Косово и Метохии 2–3 февраля, где обсуждался план нормализации отношений с Приштиной, предложенный Вашингтоном и Брюсселем, переросла в обмен упреками и оскорблениями между правительством и оппозицией, причем дело едва не дошло до драки. Одним из главных предметов обсуждения стал вопрос, должен ли Белград присоединиться к антироссийским санкциям, к которым его подталкивают Евросоюз и США. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что цена за отказ присоединиться к санкциям слишком высока и что он не исключает вероятности того, что Белграду все же придется их ввести.