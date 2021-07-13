Собчак объявила «год Италии» после победы на Евро-2020 и Евровидении-2021

Российская телеведущая Ксения Собчак заметила, что в этом году Италии везёт: она забрала две крупнейшие награды Европы — спортивную и культурную. Как написала Собчак в своём Telegram-канале, можно официально объявлять год Италии после победы на чемпионате Европы по футболу и Евровидении-2021.

22 мая 2021 года группа Måneskin завоевала в Роттердаме победу на песенном конкурсе с песней «Zitti e buoni».

А 11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии встретилась с Англией. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянцев со счётом 3:2 по серии пенальти​​. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1.

Правда, после игры ощущение было подпорчено английскими ультрас. 19 сотрудников полиции получили травмы в Лондоне во время столкновений с фанатами после проигрыша Англии на Евро-2020. Болельщики начали громить мусорные баки и вести себя агрессивно, нападать на полицию.

Позднее в соцсетях появились кадры, как британские фанаты напали на итальянских после победы Италии.

В Риме при этом настоящий праздник. Фанаты устроили массовые гуляния после победы своей сборной.