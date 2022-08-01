СМИ: в Косово началась мобилизация полицейских подразделений

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Полицейские подразделения в муниципалитетах на севере Косово призваны к мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, речь идёт и о приведении в боевую готовность контингента НАТО в самопровозглашённой республике. Миссия СДК, возглавляемая НАТО, уже отреагировала на события, которые происходят на севере республики. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией и готовы вмешаться, если возникнет угроза стабильности, сообщает Kosovapress.

НАТО также продолжает полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом и призывает стороны продолжать переговоры, — говорится в заявлении миссии.

В Сербии между тем заявили, что комендант Международных сил безопасности в Косово, которые действуют под эгидой НАТО, выехал на север республики. Об этом сообщает председатель партии «Сербский список» Горан Ракич.

В соответствии с резолюцией 1244 [Совета Безопасности ООН] единственным вооружённым формированием здесь могут быть КФОР. Комендант КФОР скоро прибудет сюда, мы потребуем от него защиты сербского населения и выполнения резолюции СБ ООН, — заявил политик, сославшись на недавний телефонный разговор с генералом.

Ранее премьер самопровозглашённого Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряжённости на севере края. По его словам, акции были спланированы и подстрекались сербской стороной.