СМИ: в Греции из-за сильных ливней погибли три человека

https://static.news.ru/photo/119cdd62-da2d-11ea-b4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На греческом острове Эвбея в результате сильных ливней погибли три человека. Это произошло в результате выхода из русел нескольких рек, затопивших дома в некоторых сёлах.

Об этом сообщает телеканал Skai. По словам мэра островной общины Дирфис-Месапия Йоргоса Псата, спасатели обнаружили в одном из подтопленных домов тела 85-летних мужчины и женщины. В другом доме был найден труп восьмимесячного ребёнка, которого в село Политика родители привезли на отдых. Находившийся на первом этаже дома малыш утонул, когда из-за грозы здание быстро оказалось затопленным. Кроме того, власти ещё не подтвердили информацию ещё об одном погибшем — 39-летнем мужчине.

Мощные ливни стали причиной выхода из берегов главной реки в Дирфис-Месапии. В результате дороги, а также первые этажи домов в сёлах Псахна и Политика оказались затоплены. К спасателям поступило не менее 150 обращений о помощи. В 50% пострадавших домов ущерб нанесён первым этажам и подвальным помещениям. В спасательной операции принимают участие 72 человека на 26 автомобилях, три вертолёта и три катера. В безопасные места перевезены уже 25 человек. Уровень воды в некоторых местах достигает от одного до двух метров.

На остров уже отправился замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас. Он отвечает за гражданскую защиту и координацию борьбы с кризисными ситуациями.

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