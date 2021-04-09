СМИ: в Чехии поменяют главу МИД

https://static.news.ru/photo/baeaeea2-9afa-11eb-bc04-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/ Global Look Press

Ян Гамачек, первый вице-премьер Чехии и глава Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), члены которой занимают посты министров иностранных дел и культуры, обратился к премьер-министру Андрею Бабишу с просьбой провести перестановки в правительстве. Он предложил снять с поста главы МИД Томаша Петржичека, а на его место поставить руководителя Минкульта Лубомира Заоралека, сообщила газета «Лидове новины».

Заоралек уже возглавлял дипломатию государства с 2014 по 2017 год, говорится на сайте издания. На должность министра культуры Гамачек предложил мэра города Наход и депутата нижней палаты парламента Яна Бирке.

Это будет прекрасный министр культуры, — заявил президент страны Милош Земан.

Глава государства длительное время критикует действия министра иностранных дел. Он уже говорил, что не будет возражать, если глава правительства предложит сменить главу дипломатии.

По информации газеты «Млада фронта Днес», которая ссылается на высокопоставленные источники, изменения должны произойти позднее 14 апреля.

Ранее президент Милош Земан назначил нового министра здравоохранения страны. Им стал Пётр Аренбергер. Прежний глава Минздрава Ян Блатны был отправлен в отставку главой правительства Андреем Бабишем без указания причин.

Новый министр — уже четвёртый руководитель ведомства за время пандемии коронавируса. Первый — Адам Войтех — покинул пост на фоне всплеска количества заражений. Второй — Роман Примула — был отстранён от должности после того, как был замечен журналистами выходящим без маски из ресторана, не имевшего права работать в условиях ограничений. Третьего главу Минздрава в последние недели часто критиковал премьер-министр за неэффективные действия в борьбе с пандемией, писал NEWS.ru.