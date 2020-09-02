СМИ: США и РФ не вошли в список стран, с которыми ЕС откроет границы

Евросоюз оставит без изменений список стран, с которыми государствам — участникам сообщества разрешено открыть внешние границы. США и Россия не входят в этот перечень.
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На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений, — сообщил дипломат.
Китай «условно» включён в этот перечень — он соответствует эпидемиологическим критериям для открытия границ, но сам не планирует открывать границы с Евросоюзом, что нарушает принцип взаимности. В связи с этим Совет ЕС не разрешил европейским гражданам посещать КНР.
Кроме того, Евросоюз начал изучать решение властей Греции разрешить россиянам въезд в страну с 7 сентября несмотря на то, что Россия не входит в «белый список».
Ранее NEWS.ru писал о том, что еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что власти Венгрии должны отменить своё решение о закрытии границ, принятое на фоне угрозы новой волны распространения коронавируса.
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