СМИ объяснили причину задержки поставок вакцин AstraZeneca в ЕС

https://static.news.ru/photo/cc97878e-84a0-11eb-9f2f-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca в Нидерландах до сих пор не передал в Брюссель ни одной дозы. В связи с этим поставки препарата в страны Евросоюза задерживаются.

Как поясняет Financial Times, это не единственная причина задержки, но одна из основных. Завод в нидерландском Лейдене, согласно контракту на поставку, является одним из главных производителей препарата в Европе. По плану он должен производить около 5 млн доз в месяц и поставлять в Евросоюз. Но хотя производство ведётся, регулятор ЕС — Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) — всё ещё не дал разрешения на поставки.

Уточняется, что регулятор пока не получил от AstraZeneca все необходимые данные. В свою очередь в компании заявляют, что одобрение со стороны ЕМА идёт в соответствии с планами.

На данный момент ЕМА одобрило применение в Евросоюзе четырёх вакцин — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Также в Венгрии и Словакии запустили экстренную вакцинацию российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятором.

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.