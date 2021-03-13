СМИ объяснили причину задержки поставок вакцин AstraZeneca в ЕС

Завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca в Нидерландах до сих пор не передал в Брюссель ни одной дозы. В связи с этим поставки препарата в страны Евросоюза задерживаются.
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Уточняется, что регулятор пока не получил от AstraZeneca все необходимые данные. В свою очередь в компании заявляют, что одобрение со стороны ЕМА идёт в соответствии с планами.
На данный момент ЕМА одобрило применение в Евросоюзе четырёх вакцин — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Также в Венгрии и Словакии запустили экстренную вакцинацию российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятором.
Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.
Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.