Названа причина падения давления в трубопроводе «Северный поток» Tagesspiegel: причиной падения давления в трубопроводе «Северный поток» могла стать диверсия

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Причиной падения давления в трубопроводе «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.

Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения, — заявил источник.

Ранее сообщалось, что на одной из ниток трубопровода «Северного потока — 2» в ночь на 26 сентября внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». Причины происшествия в настоящее время выясняются.