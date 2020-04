Сломавшего скулу медработнику британца посадили на два года

Молодой человек обратился в отделение неотложной помощи с жалобой на передозировку наркотиками. Он попросил сок, сотрудники больницы сказали ему, что в отделении есть только вода. Шевлина это разозлило, и он полез на медработника с кулаками, а другого обругал.

#Jailed | Daniel Shevlin (29/04/1992), of no fixed abode, has been sentenced to two years in jail after assaulting and fracturing the cheekbone of a NHS worker at #Salford Royal Infirmary in March 2020.



