Сломавшего скулу медработнику британца посадили на два года

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Суд в Великобритании приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника Национальной службы здравоохранения. 27-летний Дэниел Шевлин ударил медработника госпиталя в Манчестере 29 марта, сломав ему скуловую кость.

Молодой человек обратился в отделение неотложной помощи с жалобой на передозировку наркотиками. Он попросил сок, сотрудники больницы сказали ему, что в отделении есть только вода. Шевлина это разозлило, и он полез на медработника с кулаками, а другого обругал.

#Jailed | Daniel Shevlin (29/04/1992), of no fixed abode, has been sentenced to two years in jail after assaulting and fracturing the cheekbone of a NHS worker at #Salford Royal Infirmary in March 2020.



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Парня задержали охранники, в суде он признал вину в умышленном причинении беспокойства. Пострадавший врач уже восстановился от травмы и вернулся к работе с больными коронавирусом пациентами.

Ранее NEWS.ru писал, что пойманного на краже трёх медицинских масок жителя Лондона приговорили к 12 неделям тюрьмы.