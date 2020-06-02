Следы COVID-19 нашли в сточных водах столицы Финляндии

https://static.news.ru/photo/b615b63a-a4d5-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Хельсинки, Финляндия Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты обнаружили следы коронавируса в сточных водах финской столицы Хельсинки, а также города Турку.

Образцы сточных вод для анализа отбираются в крупных финских городах еженедельно. Последние были взяты 24–25 мая. РНК коронавируса были найдены только в двух. Пробы из городов Куопио, Оулу и Тампере следов вируса не содержали, сообщает ТАСС со ссылкой на финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

В Финляндии с начала пандемии зафиксировано более 6,8 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом за последние сутки были выявлены только двое новых заболевших. В институте отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране успокаивается.

В мире более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тыс. погибли, более 2,6 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 423,7 тыс. случаев заражения. Около 187 тыс. человек выздоровели, свыше 5 тыс. умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что финские власти планируют потратить €100 млн на защиту от коронавируса. На эти средства будут закуплены нитриловые перчатки, защитная одежда, хирургические прокладки для рта и носа, а также респираторы.