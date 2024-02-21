Скончался второй украинский баскетболист, избитый в Германии Украинский баскетболист Козаченко умер после избиения на улице в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице в результате полученных травм после нападения в ФРГ, сообщила пресс-служба германского клуба ART Giants, за который он выступал. Там отметили, что врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако состояние спортсмена резко ухудшилось.

С момента происшествия Козаченко находился в больнице в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать, — уточнили в организации.

Ранее в немецком Дюссельдорфе на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друг Козаченко получил серьезные колото-резаные раны и попал в реанимацию.

Нападение произошло в ночь на 12 февраля. Согласно данным украинских СМИ, спортсмены приехали в один из магазинов города, чтобы купить кроссовки. Предполагается, что нападение на баскетболистов совершили мигранты. Главный подозреваемый — 15-летний гражданин ФРГ турецкого происхождения. По предварительным данным, именно он наносил ножевые удары. Среди других подозреваемых 14-летний гражданин Германии греческого происхождения и два сирийца в возрасте от 14 до 15 лет. Все они были задержаны.