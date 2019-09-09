https://static.news.ru/photo/dee088ea-d2eb-11e9-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mai.gov.md

Прокуратура Молдавии расследует два уголовных дела, связанных с нарушениями при управлении публичной собственностью. В рамках расследования силовики проводят обыски в офисах мэрии Кишинёва.

По словам представителя прокуратуры Штефана Шаптефраца, более подробная информация будет представлена позднее. Преступления, по фактам которых были возбуждены дела, нанесли ущерб в особо крупных размерах, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что следователи нашли бюллетени для голосования в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. По данному факту они назначили проверку.