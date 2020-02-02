https://static.news.ru/photo/398d2f9a-45c5-11ea-a479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Софии обнаружили цитрусовые, пропитанные кокаином. Общее количество наркотика составило около 500 кг, рассказал главный секретарь МВД Болгарии Ивайло Иванов.

По его словам, фрукты находились в грузовике. В транспортном средстве нашли 6,7 тысячи коробок, в каждой из которых было примерно 100 граммов запрещённого вещества, передаёт Болгарское телеграфное агентство.

В грузовом автомобиле было обнаружено 6,7 тысячи коробок с плодами, пропитанными кокаином, который в дальнейшем планировалось извлечь при помощи специальной технологии, — рассказал представитель полиции.

По его словам, общая стоимость партии составляет около €22 млн. Силовики задержали троих подозреваемых и продолжают расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура болгарского города Варны передала в суд дело российского гражданина, который пытался выехать из страны по поддельному паспорту.

38-летний Маирбек К. въехал на территорию Болгарии по паспорту гражданина Румынии. Затем он пытался покинуть страну, но был задержан в аэропорту Варны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.