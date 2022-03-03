Siemens приостановил поставки и работу бизнеса в России

Немецкий концерн Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России, сообщает «Интерфакс». В России Siemens участвовал в нескольких отечественных проектах и производствах. Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. Также BMW и Mercedes объявили об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию.

В РФ Siemens принадлежит 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания является партнёром «Энел России» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Помимо этого, у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы и электрички «Ласточка», — сообщает агентство.

ЕС ранее отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Ранее против этих банков были введены санкции ЕС.

Согласно решению ЕС, семь российских банков не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.

Ранее сообщалось, что этот шаг призван изолировать учреждения от международных финансовых потоков, значительно ограничив их глобальную деятельность. При необходимости чёрный список финансовых организаций может быть расширен.