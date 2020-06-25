Швейцарский банк отрицает наличие счёта на имя Виктора Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c1a8e0be-b71b-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Haas / imago images via/Global Look Press

В банке Credit Suisse нет счёта, который может принадлежать Виктору Лукашенко. Появившаяся в Сети информация о том, что сын президента Белоруссии хранит все свои деньги в Швейцарии, не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние старшего сына Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 млн. Все деньги находятся в швейцарском банке. Данная сумма равна примерно 1,5% ВВП страны.

Снимок экрана выписки из системы электронного банка является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии, — отметил официальный представитель банка в интервью РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о «многомиллионном состоянии» своего сына, заявил, что эта ложная информация «подбрасывается структурами „бабичевскими“, „незыгарями“ из России».

Недавно в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По словам Лукашенко, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.

В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.