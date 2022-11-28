Швейцария разрешила некоторым россиянам хранить в банках более €100 тыс. Швейцария разрешила россиянам с британским гражданством хранить в банках более €100 тыс.

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Запрет на прием депозитов в швейцарских банках в размере более 100 тысяч франков (аналогичная сумма в евро или примерно $106 тысяч) будет отменен для некоторых россиян, сообщается на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO). Речь идет о жителях России, у которых есть гражданство или разрешение на временное или постоянное проживание в Великобритании, Монако или Андорре.

23 ноября SECO опубликовал поясняющий документ к статьям указа о мерах в связи с ситуацией на Украине. В настоящее время получить второе гражданство в Великобритании, Монако или Андорре практически невозможно, сообщает Forbes со ссылкой на партнера Paragon Advice Group Александра Захарова. По его словам, на получение паспорта Великобритании у россиянина уйдет минимум пять — семь лет, а в Монако, например, запрещено получение второго гражданства.

В октябре Швейцария ввела новые санкции против России из-за включения в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ограничения касаются 30 физических лиц и семи компаний.