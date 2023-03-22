Шведский парламент проголосовал за вхождение страны в НАТО

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Парламент Швеции большинством голосов выбрал вхождение страны в НАТО. За вступление в ряды Альянса проголосовало 269 членов Риксдага, против 37. Еще 43 депутата не присутствовали на голосовании. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Одобрение Риксдага является необходимым условием для вступления Королевства в Североатлантический альянс. Ряд выступавших депутатов назвали решение историческим. Теперь для вхождения Швеции в НАТО ее заявку должны ратифицировать Турция и Венгрия.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны считают недостаточными действия Швеции по выполнению мадридского меморандума о противодействии терроризму для одобрения ее заявки на вступление в НАТО. При этом он не стал отрицать, что шведское правительство делает шаги в нужном направлении. До этого он объявлял, что заявка Швеции по вступлению в НАТО может быть одобрена Анкарой дo саммита Альянса в июле текущего года.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства.