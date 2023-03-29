Шведские инструкторы увели украинских новобранцев ВСУ в лес Генштаб ВСУ: шведские инструкторы стали обучать бойцов ВСУ вести бои в лесу

Фото: МО Украины

Шведские военные инструкторы стали отрабатывать проведение боевых действий с ВСУ в лесистой местности, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В рамках маневров украинские военнослужащие учат необходимые тактические знания для ведения боев. В ведомстве подчеркнули, что такие курсы идеально подходят для начинающих солдат, а также для тех, кто имеет минимальный военный опыт.

Военные инструкторы ВС Королевства Швеция Försvarsmakten в рамках базовой общевоенной подготовки личного состава ВСУ в Великобритании проводят тренировки по организации и проведению базовых и боевых действий в лесной зоне. Эта тренировка позволяет освоить боевые навыки, повысить силовые силы Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие, которые не имеют или не имеют минимального военного опыта, освоили необходимые тактические знания для защиты Украины, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В ведомстве отметили, что благодаря этому обучению украинские военные становятся более готовыми к условиям обороны и наступления. Представители Генштаба ВСУ поблагодарили Швецию за оказываемую помощь.

Ранее портал Declassified UK сообщил, что британские военные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины применять боеприпасы с обедненным ураном. Журналисты заметили в документальном фильме Министерства обороны Великобритании о прохождении учений копии реальных снарядов с ураном и сделали вывод, что украинские военнослужащие учились пользоваться и ими.