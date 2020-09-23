Швеция передумала отказываться от карантинных мер на фоне пандемии

Власти Швеции всерьёз рассматривают введение карантина в Стокгольме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, в последние недели в столице государства фиксируется существенный рост заболеваемости во всех возрастных группах.
Он также не стал делиться деталями вероятных ограничений,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что медики выявили 6431 новый случай COVID-19 в РФ за последние сутки. Число инфицированных за всё время пандемии коронавирусной инфекции в РФ достигло 1 122 241 по данным на утро 23 сентября 2020 года. Зафиксировано 150 летальных исходов. Общее число смертей составило 19 799.
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