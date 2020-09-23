Швеция передумала отказываться от карантинных мер на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/69e3c3b6-fdc1-11ea-826d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stina Stjernkvist/Tt/Global Look Press

Власти Швеции всерьёз рассматривают введение карантина в Стокгольме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, в последние недели в столице государства фиксируется существенный рост заболеваемости во всех возрастных группах.

Он также не стал делиться деталями вероятных ограничений, передаёт Bloomberg. В свою очередь руководитель департамента здравоохранения Стокгольма Бьорн Эрикссон подчеркнул, что после улучшения ситуации весной заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Чиновник попросил жителей города соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция вновь набирает обороты. По данным на 23 сентября 2020 года, в Швеции свыше 88 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики выявили 6431 новый случай COVID-19 в РФ за последние сутки. Число инфицированных за всё время пандемии коронавирусной инфекции в РФ достигло 1 122 241 по данным на утро 23 сентября 2020 года. Зафиксировано 150 летальных исходов. Общее число смертей составило 19 799.