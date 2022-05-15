Швеция не достигла компромисса с Турцией по вопросу членства в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде / Фото Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Швеции пока не удалось переубедить Турцию изменить мнение по заявке королевства в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде вместе с финским коллегой Пекка Хаависто провели переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но так и не достигли компромисса, сообщает SVT. По информации телеканала, стороны договорились о продолжении переговоров.

У нас разные взгляды, но мы ясно дали понять, что мы считаем РПК террористической организацией. Как и многие другие союзники по НАТО, мы также ведём переговоры с другими курдскими организациями, — сказала Линде.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что Скандинавские страны демонстрируют «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.

Чавушоглу отмечал, что население Турции требует от властей заблокировать приём Финляндии и Швеции в Альянс, потому что Скандинавские страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической организацией.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.