Шварценеггер обратился к киевлянам по-украински

Актёр и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей украинской столицы с Днём города, который Киев праздновал 30–31 мая.
Железный Арни исполнил часть песни «Как тебя не любить, мой Киев», этот эпизод вошёл в опубликованный мэром города Виталием Кличко поздравительный видеоролик. Сам Кличко по видеосвязи
Кличко отметил, что, хотя в связи с пандемией коронавируса все массовые праздники отменены, жители столицы могут признаться в любви Киеву, выкладывая в соцсетях фото и видео города.
Как писал NEWS.ru ранее, американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». В рамках акции актриса прочитала сказку Корнея Чуковского «Муха-цокотуха», что привело в восторг её многочисленных поклонников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен