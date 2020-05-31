Шварценеггер обратился к киевлянам по-украински

https://static.news.ru/photo/9da7daaa-a3b4-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/schwarzenegger

Актёр и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей украинской столицы с Днём города, который Киев праздновал 30–31 мая.

Железный Арни исполнил часть песни «Как тебя не любить, мой Киев», этот эпизод вошёл в опубликованный мэром города Виталием Кличко поздравительный видеоролик. Сам Кличко по видеосвязи научил голливудскую звезду произносить фразу «Як тебе не любити, Києве мій!»

Кличко отметил, что, хотя в связи с пандемией коронавируса все массовые праздники отменены, жители столицы могут признаться в любви Киеву, выкладывая в соцсетях фото и видео города.

Как писал NEWS.ru ранее, американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». В рамках акции актриса прочитала сказку Корнея Чуковского «Муха-цокотуха», что привело в восторг её многочисленных поклонников.