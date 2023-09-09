Шутка с тортом стала причиной скандала на свадьбе и развода молодоженов Mirror: женщина подала на развод спустя сутки после свадьбы из-за шутки с тортом

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Молодая девушка подала на развод спустя сутки после свадьбы из-за того, что ее жених во время церемонии макнул ее лицом в торт, сообщает Mirror со ссылкой на пост в Reddit. Женщина рассказала, что случившееся стало для нее сильным эмоциональным ударом, с которым она не смогла справиться и уехала с торжества в отель, где провела первую брачную ночь.

Как рассказала пользовательница Сети, до свадьбы супруги встречались три года. За это время девушка никогда не видела молодого человека эгоистичным, хотя иногда он казался ей незрелым.

Накануне торжества женщина предупредила будущего супруга, что ему не следует начинать шутки с тортом, который обошелся им в $500. Невеста также рассказала, что имеет негативный опыт кидания лакомства в лицо — ее мама «испортила» ее 17-й день рождения, разбив угощение ей в голову и разрезав лоб неудачно расположенным украшением.

Я сказала ему, что если он когда-нибудь сделает со мной что-то подобное, я брошу его. Он начал смеяться, но я говорила по-настоящему. Хотя он действительно не воспринимал меня всерьез, — вспоминает девушка.

Она добавила, что предупреждала супруга, что будет делать макияж и укладку и хочет остаться до конца свадьбы «принцессой в своем пышном белом платье». В момент, когда женщина была в восторге от новой жизни, наступил момент разрезания торта — супруг сгреб огромный кусок десерта и разбил его об лицо жены, после чего начал смеяться вместе с другими гостями.

Женщина сразу же решила покинуть торжество и вызвала такси. Супруг и гости попытались ее остановить, указывая на необходимость вернуться, однако она уехала с церемонии сначала в дом собрать вещи, а потом в отель, где провела первую брачную ночь.

На утро муж позвонил и сначала попытался извиниться и наладить отношения, однако потом рассердился и заявил, что у его жены нет чувства юмора. Девушка предположила, что после неудачного диалога он рассказал о разговоре своей семье и родственникам супруги — через полчаса телефон женщины снова взорвался. Невеста рассказала, что в тот день получила худшие сообщения от ее матери и сестры мужа.