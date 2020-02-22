https://static.news.ru/photo/6391d99e-5583-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Около 3,5 тыс. домохозяйств остались без электричества на острове Сааремаа, в Пярнуском, Харьюском и Вильяндиском уездах Эстонии из-за бушующего шторма. Сильный ветер также нарушил движение паромов между островами и материком.

Как сообщает «Интерфакс», из-за обильных осадков и сильного ветра условия на эстонских дорогах быстро ухудшаются, водителей предупреждают об упавших деревьях. Температура воздуха близка к нулю, и если она опустится чуть ниже, это приведёт к обледенению трасс.

Метеослужба сообщает о возможном подъёме уровня моря на западном побережье, в ряде мест — до критического. В курортном городе Пярну вода может подняться на 180–200 см и затопить ряд улиц. Кроме того, по прогнозу ветер должен к ночи усилиться до 25 м/с с порывами до 30 м/с, возможен мокрый снег.

Как писал NEWS.ru, тысячи эвакуированных и трое погибших — таковы результаты удара шторма «Деннис» по странам Старого Света. Больше всех досталось Великобритании. Реки там вышли из берегов, сообщается об оползнях. Отменены сотни авиарейсов, транспортная система парализована. Вышедшая из берегов Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир. Река затопила поместье пары, стоимость которого оценивается в 12 млн фунтов стерлингов.